شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. كيشو يلتقط صورة مع علم مصر بعد حصد برونزية الاولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة على إلتقاط صورة مع علم مصر عقب فوه بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على بطل روسيا فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث .

وخسر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم، فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 فى نصف نهائى المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو فى الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا فى ربع نهائى وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائى للمصارعة، وفازعلي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

تأهل كيشو إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.