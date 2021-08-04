شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. معلومات لا تفوتك عن كيشو بعد التتويج بالميدالية الثالثة لمصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة تسيطر على البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو بصفة عامة و أسرة المصارعة بصفة خاصة بعد تتويج محمد إبراهيم كيشو ببرونزية المصارعة بالتفوق على بطل روسيا فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى وزن 67 كجم .

ويمتلك كيشو خبرات قوية مكنته من الوصول إلى منصات التتويج فى الأولمبياد ، خاصة أن اللاعب نجح فى التواجد على منصات التتويج العالمية من قبل .

تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.

حقق كيشو العديد من الميداليات منها بطولة أفريقيا للشباب عام 2014، والذهبية الأفريقية 2015، وفي نفس السنة حقق الميدالية الفضية في بطولة العالم، ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة اعوام 2018 و2019 وكذلك ذهبية دورة الألعاب العسكرية فى نفس العام، بالإضافة إلى ذهبية بطولة أفريقيا 2020 .

كما حقق أول ميدالية عالمية بعمر الـ15 والآن يحتل المركز الرابع عالميا فى التصنيف الدولى قبل الحصول على برونية الأولمبياد .