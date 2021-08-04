شكرا لقرائتكم خبر عن محمد متولى يخسر برونزية المصارعة أمام الألماني دينيس كودلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل المصرى محمد متولى عقب الهزيمة أمام الألمانى دينيس كودلا صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016، و عدم الحصول على ميدالية البرونزية بمنافسات المصارعة الروماني وزن 87 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر محمد مصطفى متولي من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتأهل محمد متولي للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان محمد متولي تفوق على لاعب منتخب المصارعة، على لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع، بطل المصارعة الرومانية، من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث اولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

وكانت إيناس خورشيد خسرت أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 7 / 0، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.