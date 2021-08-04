شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر عودة عبد القادر وعمار حمدي.. واستمرار إعارة عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عودة الثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر، بعد انتهاء إعارتهما نهاية الموسم، في ظل وجود حاجة فنية إليهما، خاصة بعد الموافقة على احتراف أحمد ريان في الدوري التركي.

في الوقت الذي استقر الجهاز الفني على استمرار إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق لسموحة رغم الاقتناع بامكانياته الفنية وذلك لوجود تخمة لاعبين في مركزه في الوقت الحالي لوجود كلاً من بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمود متولي وياسر ابراهيم .

ومن المقرر أن ينضم الثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي بمجرد انتهاء الموسم الحالي ومن ثم انتهاء مشوارهما مع فرقهما المعارين لها وهي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.