شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيادة يخسر فرصة الحصول على ميدالية بالفروسية في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد محمد زيادة فرصة الحصول على ميدالية في الفروسية بشكل رسمي باولمبياد طوكيو 2020 بعدما أنهى محمد زيادة سباقه في 86.83 ثانية وبـ 8 نقاط جزاء بعدما أوقع الحاجز مرتين والمرة الواحدة تخصم 4 نقاط.

وكان تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى انسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.