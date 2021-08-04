شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..إحصائيات عن منتخبات اليد فى الأولمبياد قبل منافسات المربع الذهبى..الفراعنة يسجلون 185 هدف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الوصول إلى المربع الذهبى بأولمبياد طوكيو 2020 ليضرب موعد مع فرنسا فى العاشرة صباح غدا الخميس للوصول إلى حلم النهائى و تحقيق ميدالية أولمبية .
و نرصد أبرز إحصائيات كرة اليد فى الأولمبياد الحالية حتى الأن كالتالى :
أقيم حتى الأن 34 لقاء تم إحراز 1992 هدف من 3165 تصويبهة بنسبة 63%.
منتخب النمارك الأكثر تصويبأ برصيد 292 تصويبة أحرز 205 هدف بنسبة 70%
منتخب فرنسا الأكثر دقه فى التصويب 204 هدف من 278 تصويبة بنسبة 73%
منتخب مصر أحرز 185 هدف من 280 تصويبة بنسبة 66%
الأرجنتين أقل المنتخبات تهديفأ حيث أحرزت 125 هدف من 214 تصويبة بنسبة 58%
أكثر المنتخبات تسجيلأ من منطقة ال6 أمتار
تم تصويب 1009 تصويبة تم إحراز 638 هدف بنسبة 63%
منتخب مصر الأكثر أهدافأ من ال6 أمتار حيث أحرز لاعبو منتخب مصر 76 هدف من 109 تصويبة بنسبة 70%
منتخب إسبانيا الأقل دقة فى تصويبات ال6 أمتار حيث أحرز لاعبوه 49 هدف من 94 تصويبه بنسبه 52%
أكثر المنتخبات تسجيلأ من الأجنحة
تم تصويب 460 تصويبة وتم إحراز 307 هدف بنسبة 67%
منتخب فرنسا الأكثر تهديفأ حيث أحرز لاعبو فرنسا 38 هدف من 46 تصويبة بنسبة 83%
منتخب مصر أحرز لاعبو منتخب مصر 20 هدف من 35 تصويبه بنسبه 57%
منتخب البرازيل الأقل إحرازا للأهداف من الأجنحة حيث أحرز 11 هدف من 18 تصويبة
أكثر المنتخبات تصويبا من ال9 أمتار .
تم تصويب 791 تصويبة تم إحراز 336 هدف بنسبة 42%
منتخب البرازيل 90 تصويبة أحرز 37 هدف بنسبة 41%
منتخب مصر 58 تصويبة أحرز 25 هدف بنسبة 43%
منتخب الأرجنتين الأقل تصويبأ 36 تصويبة أحرز 7 أهداف بنسبة 19%
أكثر المنتخبات تسجيلأ من رميات ال7 أمتار
تم تصويب 250 رمية 7 أمتار تم إحراز 191 هدف بنسبة 76%
منتخب الدنمارك حيث أحرز لاعبو 24 هدف من 27 تصويبة بنسبة 89%
منتخب مصر أحرز 20 هدف من 24 تصويبة بنسبة 84 %
منتخب إسبانيا الأكثر دقة حيث أحرز 20 هدف من 22 تصويبة بنسبه 91%
أكثر المنتخبات التى تؤدى الهجوم الخاطف
تم عمل 249 هجوم سريع و إحراز 202 هدف بنسبة 81%
منتخب إسبانيا حقق 27 هدف من 31 هجوم خاطف بنسبة 87%
منتخب مصر 17 هداف من 22 هدوم خاطف بنسبة 77 %
منخب السويد أكثر المنتخبات فى الخطف سريع 28 هجمة أحرز 23 هدف بنسبة 82%
أكثر المنتخبات التى تمتاز بالإختراقات السريعة
تم عمل 307 إختراق خلال البطولة وإحراز 240 هدف بنسبة 78%
منتخب الدنمارك 40 إختراق ناجح من 49 محاولة بنسبه 82%
منتخب مصر 18 إختراقات ناجحة من 18 محاولة بنسبة 100%
منتخب الأرجنتين الأقل فى الإختراقات 12 إختراق تم إحراز 9 أهداف بنسبة 75%
أكثر المنتخبات حصولأ على إيقافات 2 دقيقة
منتخب البرتغال أدى مبارياته ناقص عددى 24 مرة طوال خمس لقاءات .
منتخب مصر أقل المنتخبات حصولا على إنذارات و إقصاء حيث حصل لاعبو مصر على 4 إنذارات و 4 مرات نقص عددى
حراس منتخب مصر الأكثر تصديأ فى البطولة حتى نهاية لقاءات أمسر .
كاتونجا و الطيار الأفضل بأقتدار أعلى تصديات 79 تصدى من 239 تصويبة بنسبة 33%
حراس مصر تصدت من ال6 أمتار إلى 31 تصويبة من 87 تصويبة بنسبة 36%
حراس مصر تصدت من ال9 أمتار إلى 27 تصدى من 56 تصويبة بنسبه 48%
حراس مصر تصدت من الأجنحة إلى 8 تصديات من 30 تصويبة بنسبة 27%
حراس منتخب مصر تصدت إلى 9 تصويبات من 25 تصويبة إختراق بنسبة 36%
هداف البطولة حتى الأن
ساندرا ساجوسين لاعب النرويج الذى ودع البطولة برصيد 43 هدف من 82 تصويبة بنسبة 52 5 منهم 12 هدف من رميات ال7 أمتار الأقرب لاعتلاء صدارة الهدافين بعد خروج ساجوسين و هامبوس لاعب السويد هو مايكل هانسن لاعب الدنمارك الذى يحتل المركز الثالث فى قائمة الهدافين برصيد 40 هدف من 68 تصويبة بنسبة 59% من 21 هدف 7 أمتار.
هدافين منتخب مصر
يحى خالد برصيد 27 هدف من 49 تصويبة بنسبة 55 %
أحمد هشام السيد 25 هدف من 33 تصويبة بنسبة 76%
أحمد الأحمر 24 هدف من 33 تصويبة بنسبة 73% منهم 13 هدف 7 أمتار
محمد سند 24 هدف من 35 تصويبة بنسبة 69%منهم 7 أهداف 7 أمتار
يحى الدرع 18 هدف 29 تصويبه بنسبه 62%
على زين 16 هدف من 23 تصويبه بنسبه 70%
عمر الوكيل 15 هدف من 19 تصويبه بنسبه 79%
محمد ممدوح هاشم 12 هدف من 19 تصويبه بنسبه 63%
احمد عادل 9 اهداف من 11 تصويبه بنسبه 82%
سيف الدرع 7 اهداف من 12 تصويبه بنسبه 58%
حسن وليد قداح 5 اهداف من 11 تصويبه بنسبه 45%
هدف لكلأ من ابراهيم المصرى و وسام سامى و محمد عصام الطيار
الأفضل فى صناعة الأهداف
الثنائى ماتيوس جيتزل ثم مايكائيل هانسن الاكثر صناعه للأهداف 27 أسيست لكلأ منهما
على زين الأكثر صناعة للأهداف 15 أسيست فى 6 جولات
احمد هشام و يحى خالد لكلا منهم 14 أسيست
افضل لاعب فى البطولة حتى الأن .
عقب خروج النرويج و خروج ساندرا ساجوسين ينافس ميكائيل هانسن على لقب افضل لاعب
الأقرب من مصر للدخول فى المنافسه يحى خالد و أحمد هشام
أكثر اللاعبين استيلاء على كرات الخصم
يجى خالد 6 مرات محاولات صحيحة لقطع مسار الكرة يليه أحمد هشام 5 مرات
اكثر اللاعبين افسادأ لتصويبات الخصم ( بلوك )
ابراهيم المصرى لاعب منتخب مصر 11 محاوله ناجحه للتصدى للبلوك
اكثر اللاعبين المصريين إقصاء من الملعب
اللاعب ابراهيم المصرى تم اقصائه 5 مرات فى ال6 جولات
أكثر اللاعبين المصريين تواجدأ فى الملعب
اللاعب محمد سند 308 دقيقة من 360 دقيقة أحرز 24 هدف من 35 تصويبة بنسبة 69%
اللاعب عمر الوكيل 287 دقيقة من 360 دقيقه أحرز 15 هدف من19 تصويبة بنسبة 79 %
اللاعب يحى الدرع 264 دقيقه من 360 دقيقه أحرز 18 هداف من 29 تصويبة بنسبة 62 %
نتائج لقائات مباريات منتخب مصر
فوز منتخب مصر على البرتغال 31/37
هزيمه منتخب مصر من الدنمارك 27/32
فوز منتخب على اليابان 29/33
فوز منتخب مصر على السويد 22/27
فوز منتخب مصر على البحرين 20/30
فوز منتخب مصر على المانيا 26/31
احصائيات هامه لمنتخبنا
منتخب مصر صوب 280 تصويبة احرز 185 هدف و تصدى حراس الخصم الى 62 تصويبة و تصدى القائم الى 14 تصويبة و خروج 12 تصويبه خارج المرمى و 7 تصويبات فى حائط الصد للمنافس.