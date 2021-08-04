شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..إحصائيات عن منتخبات اليد فى الأولمبياد قبل منافسات المربع الذهبى..الفراعنة يسجلون 185 هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الوصول إلى المربع الذهبى بأولمبياد طوكيو 2020 ليضرب موعد مع فرنسا فى العاشرة صباح غدا الخميس للوصول إلى حلم النهائى و تحقيق ميدالية أولمبية .

و نرصد أبرز إحصائيات كرة اليد فى الأولمبياد الحالية حتى الأن كالتالى :

أقيم حتى الأن 34 لقاء تم إحراز 1992 هدف من 3165 تصويبهة بنسبة 63%.

منتخب النمارك الأكثر تصويبأ برصيد 292 تصويبة أحرز 205 هدف بنسبة 70%

منتخب فرنسا الأكثر دقه فى التصويب 204 هدف من 278 تصويبة بنسبة 73%

منتخب مصر أحرز 185 هدف من 280 تصويبة بنسبة 66%

الأرجنتين أقل المنتخبات تهديفأ حيث أحرزت 125 هدف من 214 تصويبة بنسبة 58%

أكثر المنتخبات تسجيلأ من منطقة ال6 أمتار

تم تصويب 1009 تصويبة تم إحراز 638 هدف بنسبة 63%

منتخب مصر الأكثر أهدافأ من ال6 أمتار حيث أحرز لاعبو منتخب مصر 76 هدف من 109 تصويبة بنسبة 70%

منتخب إسبانيا الأقل دقة فى تصويبات ال6 أمتار حيث أحرز لاعبوه 49 هدف من 94 تصويبه بنسبه 52%

أكثر المنتخبات تسجيلأ من الأجنحة

تم تصويب 460 تصويبة وتم إحراز 307 هدف بنسبة 67%

منتخب فرنسا الأكثر تهديفأ حيث أحرز لاعبو فرنسا 38 هدف من 46 تصويبة بنسبة 83%

منتخب مصر أحرز لاعبو منتخب مصر 20 هدف من 35 تصويبه بنسبه 57%

منتخب البرازيل الأقل إحرازا للأهداف من الأجنحة حيث أحرز 11 هدف من 18 تصويبة

أكثر المنتخبات تصويبا من ال9 أمتار .

تم تصويب 791 تصويبة تم إحراز 336 هدف بنسبة 42%

منتخب البرازيل 90 تصويبة أحرز 37 هدف بنسبة 41%

منتخب مصر 58 تصويبة أحرز 25 هدف بنسبة 43%

منتخب الأرجنتين الأقل تصويبأ 36 تصويبة أحرز 7 أهداف بنسبة 19%

أكثر المنتخبات تسجيلأ من رميات ال7 أمتار

تم تصويب 250 رمية 7 أمتار تم إحراز 191 هدف بنسبة 76%

منتخب الدنمارك حيث أحرز لاعبو 24 هدف من 27 تصويبة بنسبة 89%

منتخب مصر أحرز 20 هدف من 24 تصويبة بنسبة 84 %

منتخب إسبانيا الأكثر دقة حيث أحرز 20 هدف من 22 تصويبة بنسبه 91%

أكثر المنتخبات التى تؤدى الهجوم الخاطف

تم عمل 249 هجوم سريع و إحراز 202 هدف بنسبة 81%

منتخب إسبانيا حقق 27 هدف من 31 هجوم خاطف بنسبة 87%

منتخب مصر 17 هداف من 22 هدوم خاطف بنسبة 77 %

منخب السويد أكثر المنتخبات فى الخطف سريع 28 هجمة أحرز 23 هدف بنسبة 82%

أكثر المنتخبات التى تمتاز بالإختراقات السريعة

تم عمل 307 إختراق خلال البطولة وإحراز 240 هدف بنسبة 78%

منتخب الدنمارك 40 إختراق ناجح من 49 محاولة بنسبه 82%

منتخب مصر 18 إختراقات ناجحة من 18 محاولة بنسبة 100%

منتخب الأرجنتين الأقل فى الإختراقات 12 إختراق تم إحراز 9 أهداف بنسبة 75%

أكثر المنتخبات حصولأ على إيقافات 2 دقيقة

منتخب البرتغال أدى مبارياته ناقص عددى 24 مرة طوال خمس لقاءات .

منتخب مصر أقل المنتخبات حصولا على إنذارات و إقصاء حيث حصل لاعبو مصر على 4 إنذارات و 4 مرات نقص عددى

حراس منتخب مصر الأكثر تصديأ فى البطولة حتى نهاية لقاءات أمسر .

كاتونجا و الطيار الأفضل بأقتدار أعلى تصديات 79 تصدى من 239 تصويبة بنسبة 33%

حراس مصر تصدت من ال6 أمتار إلى 31 تصويبة من 87 تصويبة بنسبة 36%

حراس مصر تصدت من ال9 أمتار إلى 27 تصدى من 56 تصويبة بنسبه 48%

حراس مصر تصدت من الأجنحة إلى 8 تصديات من 30 تصويبة بنسبة 27%

حراس منتخب مصر تصدت إلى 9 تصويبات من 25 تصويبة إختراق بنسبة 36%

هداف البطولة حتى الأن

ساندرا ساجوسين لاعب النرويج الذى ودع البطولة برصيد 43 هدف من 82 تصويبة بنسبة 52 5 منهم 12 هدف من رميات ال7 أمتار الأقرب لاعتلاء صدارة الهدافين بعد خروج ساجوسين و هامبوس لاعب السويد هو مايكل هانسن لاعب الدنمارك الذى يحتل المركز الثالث فى قائمة الهدافين برصيد 40 هدف من 68 تصويبة بنسبة 59% من 21 هدف 7 أمتار.

هدافين منتخب مصر

يحى خالد برصيد 27 هدف من 49 تصويبة بنسبة 55 %

أحمد هشام السيد 25 هدف من 33 تصويبة بنسبة 76%

أحمد الأحمر 24 هدف من 33 تصويبة بنسبة 73% منهم 13 هدف 7 أمتار

محمد سند 24 هدف من 35 تصويبة بنسبة 69%منهم 7 أهداف 7 أمتار

يحى الدرع 18 هدف 29 تصويبه بنسبه 62%

على زين 16 هدف من 23 تصويبه بنسبه 70%

عمر الوكيل 15 هدف من 19 تصويبه بنسبه 79%

محمد ممدوح هاشم 12 هدف من 19 تصويبه بنسبه 63%

احمد عادل 9 اهداف من 11 تصويبه بنسبه 82%

سيف الدرع 7 اهداف من 12 تصويبه بنسبه 58%

حسن وليد قداح 5 اهداف من 11 تصويبه بنسبه 45%

هدف لكلأ من ابراهيم المصرى و وسام سامى و محمد عصام الطيار

الأفضل فى صناعة الأهداف

الثنائى ماتيوس جيتزل ثم مايكائيل هانسن الاكثر صناعه للأهداف 27 أسيست لكلأ منهما

على زين الأكثر صناعة للأهداف 15 أسيست فى 6 جولات

احمد هشام و يحى خالد لكلا منهم 14 أسيست

افضل لاعب فى البطولة حتى الأن .

عقب خروج النرويج و خروج ساندرا ساجوسين ينافس ميكائيل هانسن على لقب افضل لاعب

الأقرب من مصر للدخول فى المنافسه يحى خالد و أحمد هشام

أكثر اللاعبين استيلاء على كرات الخصم

يجى خالد 6 مرات محاولات صحيحة لقطع مسار الكرة يليه أحمد هشام 5 مرات

اكثر اللاعبين افسادأ لتصويبات الخصم ( بلوك )

ابراهيم المصرى لاعب منتخب مصر 11 محاوله ناجحه للتصدى للبلوك

اكثر اللاعبين المصريين إقصاء من الملعب

اللاعب ابراهيم المصرى تم اقصائه 5 مرات فى ال6 جولات

أكثر اللاعبين المصريين تواجدأ فى الملعب

اللاعب محمد سند 308 دقيقة من 360 دقيقة أحرز 24 هدف من 35 تصويبة بنسبة 69%

اللاعب عمر الوكيل 287 دقيقة من 360 دقيقه أحرز 15 هدف من19 تصويبة بنسبة 79 %

اللاعب يحى الدرع 264 دقيقه من 360 دقيقه أحرز 18 هداف من 29 تصويبة بنسبة 62 %

نتائج لقائات مباريات منتخب مصر

فوز منتخب مصر على البرتغال 31/37

هزيمه منتخب مصر من الدنمارك 27/32

فوز منتخب على اليابان 29/33

فوز منتخب مصر على السويد 22/27

فوز منتخب مصر على البحرين 20/30

فوز منتخب مصر على المانيا 26/31

احصائيات هامه لمنتخبنا

منتخب مصر صوب 280 تصويبة احرز 185 هدف و تصدى حراس الخصم الى 62 تصويبة و تصدى القائم الى 14 تصويبة و خروج 12 تصويبه خارج المرمى و 7 تصويبات فى حائط الصد للمنافس.