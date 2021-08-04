شكرا لقرائتكم خبر عن كاتونجا و الطيار الاكثر تصديأ فى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب اليد إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأيضا أول منتخب عربى وأفريقي يفعلها وذلك بعد فوزه على المنتخب الألماني 31-26 في دور الثمانية أمس.

وحصد ثنائى حراسة المرمى كريم هنداوى ومحمد عصام الطيار على لقب الاكثر تصديأ فى أولمبياد طوكيو 2020 حتى الان .

كاتونجا و الطيار الافضل بأقتدار أعلى تصديات 79 تصدى من 239 تصويبه بنسبه 33%

حراس مرمى مصر تصدي من ال6 امتار الى 31 تصويبه من 87 تصويبه بنسبه 36%

حراس مصر تصدت من ال9 امتار الى 27 تصدى من 56 تصويبه بنسبه 48%

حراس مصر تصدت من الاجنحه الى 8 تصديات من 30 تصويبه بنسبه 27%

حراس منتخب مصر تصدت الى 9 تصويبات من 25 تصويبه اختراق بنسبه 36%