شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعلن وفاة عمه قبل مواجهة الاهلى و وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مروان محسن مهاجم فريق الأهلى عبر الاستورى بصفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام عن وفاة عمه منذ قليل قائلا " إن لله و إن إليه راجعون توفى الى رحمة الله عمى اللواء الدكتور منير ثروت أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له بالمغفرة ".

وأستقرت إدارة الكرة بالأهلي بشكل رسمي على توجيه الشكر لمروان محسن مهاجم الفريق نهاية الموسم، نظراً لعدم الحاجة لخدماته حيث من المقرر أن يتم تسويق اللاعب سواء ببيعه نهائياً أو إعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه، وأكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لإدارة ناديه عدم حاجته لمروان محسن في ظل اعتماده على محمد شريف المهاجم الأساسي ومن بعده الزامبي والتر بواليا، وكذلك يقوم بتوظيف صلاح محسن في مركز المهاجم الصريح احياناً.

وانتقل مروان محسن للأهلي قادماً من الاسماعيلي موسم 2016 في صفقة كلفت الخزينة الحمراء 10 ملايين جنيه وقتها، إجمالي الأهداف التي سجلها مروان محسن مع الأهلي في 5 مواسم تقريبا بلغت 23 هدفا فقط خلال مشاركته في 107 مباريات، بينما صنع 9 أهداف لزملائه بالفريق، وحصد مروان محسن 10 ألقاب مع الأهلي، أي أن بطولاته باتت تعادل نصف أهدافه تقريبا، وحصد مروان مع الأهلي: بطولة الدوري العام 4 مرات، دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.