شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار علي بعد خطوة من تحقيق أول ميدالية أوليمبية فى تاريخه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب الفارس المصري نايل نصار من تحقيق إنجاز تاريخي له بالوصول لأول ميدالية أوليمبية له ولمصر في سباقات الفروسية، حيث يلعب بعد قليل في نهائي الفروسية بأولمبياد طوكيو 2020، عقب خوض منافسات الجولة الأولى التى أقيمت أمس بمشاركة 75 فارس بعد تألقه فى تصفيات فردى الفروسية وأنهى محاولته بدون أخطاء فى 88.42 ثانية.



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وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى انسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.



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وولد نايل نصار في محافظة المنوفية لأب وأم مصريين، وهو من مواليد يوم 21 يناير 1991 لعمر 30 عامًا، ثم سافر مع أسرته إلى الكويت وهو يبلغ 5 سنوات، وذلك قبل انتقاله للعيش في كالفيورنيا بعام 2009



نايل في طفولته



نايل ووالده

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يتحدث الفارس المصري 4 لغات وهي العربية و الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويحمل نايل نصار الجنسية المصرية والأمريكية، و مارس نايل نصار عدة رياضات في الطفولة مثل كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكن لم يقتنع سوى بركوب الخيل.

و فاز نايل نصار بمسابقة الجائزة الكبرى لركوب الخيل فى 2013 والتى تقدر جائزتها المالية بمليون دولار، كما حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن بسويسرا يونيو الماضى.



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