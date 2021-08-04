شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. باروندو يطالب لاعبى منتخب اليد بغلق صفحة ألمانيا للتركيز مع الديوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المدير الفنى الإسبانى لمنتخب مصر لكرة اليد روبرتو باروندو جارسيا من اللاعبين ضرورة غلق صفحة الفوز على المنتخب الألمانى فى دور ربع النهائى من أجل التركيز فى مباراة فرنسا فى نصف النهائى المقرر لها العاشرة صباح غدا الخميس فى نصف النهائى .

كما طلب جارسيا من اللاعبين ضرورة لعب مباراة الغد و عينهم على الذهبية و الوصول إلى المباراة النهائية و عدم الإكتفاء بالمربع الذهبى قائلا للاعبين ليس هذا الإنجاز و لكن الإنجاز الحقيقى الوقوف على منصة التتويج .

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى قبل أن يحصل على راحة أمس الأربعاء .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.