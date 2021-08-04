شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرتان فيديو جيم ببرنامج منتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا فى نصف نهائى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المدير الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين صباحا بتوقيت اليابان فى إطار الإستعداد لمواجهة فرنسا فى العاشرة صباح غدا الخميس فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 .

كما أنهى اللاعبين منذ قليل مران الجيم قبل محاضرة الفيديو الثانية التى يلقيها المديرالفنى لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب الفرنسى .

تأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية أمس الثلاثاء بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى .

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20 ، ثم المانيا 26/31 .

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.