الامارات | الأهلي المصري يخطط لصفقة من عيار الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يخطط لصفقة من عيار الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن اهتمام الأهلي المصري، في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، المحترف في برايتون الإنجليزي، خصوصاً أن اللاعب يحظى بإعجاب المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني الذي سبق له أن أشرف على تدريب وتطوير بيرسي حين كان مدرباً لفريق ماميلودي صنداونز.

وقالت صحيفة "ذا أثليك" الإنجليزية: "موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، لعب دوراً أساسياً في تحويل اللاعب تاو البالغ من العمر حالياً 27 عاماً، إلى أحد أبرز نجوم الكرة في جنوب أفريقيا، وذلك خلا وجود موسيماني في رئاسة الجهاز الفني لفريق ماميلودي صنداونز".

وأضافت الصحيفة: "موسيماني والأهلي بطل أفريقيا، يريدان أن يشارك بيرسي تاو مع الفريق في كأس العالم للأندية في اليابان خلال شهر ديسمبر المقبل".

ويذكر، انضم بيرسي تاو إلى برايتون الإنجليزي، صيف العام 2018، قادماً من ماميلودي صنداونز، في صفقة بلغت حينها 2.8 مليون جنيه إسترليني.

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