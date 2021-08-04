الامارات | مطرب سوداني يترشح لرئاسة نادي المريخ.. "وعد الجمهور بملعب جديد"

شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب سوداني يترشح لرئاسة نادي المريخ.. "وعد الجمهور بملعب جديد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المطرب السوداني الشاب محمد عيسى ترشحه رسميا لرئاسة نادي المريخ خلال الانتخابات المقبلة خلفا للرئيس المنتهية ولايته آدم عبد الله الملقب بـ "سوداكال"، علما أن انتخابات رئاسة نادي المريخ تشهد هذه المرة منافسة قوية نظرا للوضع الحالي الذي يعشيه النادي بعدما شهد تراجعا كبيرا في مسيرته خلال فترة رئاسة آدم سوداكال.

وقال محمد عيسى في تصريحات لموقع "خبرك الاخباري الاليكتروني": "أعلنت عن ترشحي لرئاسة نادي المريخ بعد مباركة قوية ودعم كامل من اقطاب النادي".

وكشف محمد عيسى عن برنامجه الانتخابي الذي يتمثل في انشاء استاد جديد للنادي يليق باسم ومكانة المريخ واستقطاب لاعبين على مستوى عال ولم شمل أبناء المريخ، وجعل النادي خال من الشوائب والمشاكل على حد وصفه.

وأشار الفنان محمد عيسى إلى أنه في حال فوز سيكون أول شخص يتولى رئاسة النادي في عمر 39 عاماً.

ويعد نادي المريخ من أعرق الأندية الرياضية على مستوى إفريقيا والوطن العربي، إذ تاسس في عام 1927 وكان يحمل أسم المسالمة وهو أحد اعرق الاحياء في مدينة أم درمان قبل أن يتحول أسمه إلى نادي المريخ.

وتعاقب على رئاسة نادي المريخ شخصيات رياضية فذة مثل المرحوم الحاج عبد الرحمن شاخور الذي يلقب بـ"الأب الروحي لنادي المريخ" والراحل مهدي الفكي والراحل حسن أبو العائلة الذي يصنف بأنه أقوى رئيس في تاريخ النادي، والراحل عبدالحميد الضو حجوج ومحمد الياس محجوب وجمال الوالي.

ويلقب نادي المريخ ب"الزعيم" و"الصفوة" و"الاحمر الوهاج" و"الشياطين الحمر" وبطل كأس الكؤوس المحمولة جوا في إشارة إلى البطولات الخارجية التي أحرزها.



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