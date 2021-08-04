أولمبياد طوكيو- قوى: الأميركية ماكلافلين على خطى فارهولم... رقم عالمي في 400 م حواجز

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طوكيو: حطّمت الأميركيّة سيدني ماكلافلين رقمها القياسي العالمي بعد صراع ناري مع مواطنتها وغريمتها دليلة محمد، في طريقها إلى إحراز ذهبية 400 م حواجز في منافسات ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبيّة المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/ أغسطس.

وجاء تحطيم ماكلافلين لرقمها العالمي، في سيناريو مشابه لما حصل قبل يوم عندما حطم النروجي كارستن فارهولم رقمه في السباق عينه لدى الرجال ونزل وصيفه تحت الرقم العالمي السابق.

وسجّلت ماكلافلين البالغة 21 عامًا 51.46 ثانية لتحسّن رقمها السابق البالغ 51.90 ث، أمام حاملة اللّقب وبطلة العالم دليلة محمد التي نزلت أيضًا تحت الرقم العالمي السابق (51.58 ث)، فيما نالت الهولنديّة فيمكي بول البرونزيّة (52.03 ث).

وهذا أول لقب أولمبي لماكلافلين الوجه الصاعد بقوّة في عالم ألعاب القوى. شاركت في ريو 2016 بعمر السادسة عشرة عندما أصبحت أصغر متأهّلة من بلادها إلى الألعاب منذ 1972.

قالت ماكلافلين التي تحتفل بعيدها الثاني والعشرين بعد ثلاثة أيام "يا له من سباق رائع. أنا ممتنّة للتواجد هنا وتمثيل بلادي في هذا السباق الرائع".

وفي ظل حرارة مرتفعة (33 مئوية ورطوبة 60%)، تصدّرت محمد السباق حتى الحاجز الأخير، قبل أن تشنّ ماكلافلين هجمة مضادّة "شاهدت دليلة أمامي قبل الحاجز الأخير. قلت لنفسي ( قدّمي سباقك). لا يبدأ السباق في الواقع حتى الحاجز السابع. هناك حاولت تقديم كل ما لدي".

تابعت "يتعلّق الأمر بالوثوق بتمارينك، بمدرّبك".

حلّت وراء محمد في نهائي مونديال الدوحة 2019، عندما حطّمت الأخيرة رقمًا قياسيًا عالميًّا صمد منذ 2003، فعادت وانتزعته في حزيران/ يونيو الماضي في التصفيات الأميركيّة في يوجين.

منذ 2020 يدرّبها بوب كيرسي، وهو المدرّب السابق لزوجته البطلة الأولمبيّة جاكي جوينر كيرسي ما شكّل منعطفًا مهمًّا في مسيرتها وتشارك في التمارين إلى جانب قدوتها أليسون فيليكس الأكثر تتويجًا بين السيدات في ألعاب القوى. ويعشق هذا المدرب الذي يخوض الألعاب الأولمبيّة للمرّة الـ 12 في مسيرته، استخدام كلمات تتعلّق برياضة الملاكمة من أجل تحفيز تلميذته.

ونالت ماكلافلين شرف حصد الذهبيّة الألف في ألعاب القوى في تاريخ الأولمبياد.

لايلز يبحث عن الذهب

وكانت ذهبيّة ماكلافلين الأولى بين خمس ذهبيّات في ألعاب القوى الأربعاء.

وتتركّز الأنظار مساء على سباق 200 م، حيث يأمل الأميركي نواه لايلز (24 عامًا) في تعويض هفوته في نصف النهائي.

كاد بطل العالم يفقد بطاقة التأهّل بسبب إبطائه في الأمتار العشر الأخيرة، ما دفعه لانتظار بطاقات الترضية للتأهّل إلى نهائي السباق الذي ينتظر خليفة الأسطورة الجامايكيّة المعتزل أوسين بولت.

قال لايلز "أنا سعيد بالتأهّل إلى النهائي وهذا ما يهمّني".

ويتضمّن برنامج الأربعاء نهائي سباق 800 م للرجال، وسباق 3 آلاف م موانع للسيّدات بالإضافة إلى نهائي رمي المطرقة، فيما تقام منافسات ضمن العشاريّة والسباعيّة.

وتعود النجمة الهولندية سيفان حسن إلى المضمار حيث تخوض نصف نهائي سباق 1500 م، وذلك بعد احرازها سباق 5 آلاف م في سعيها لتحقيق ثلاثيّة تاريخيّة غير مسبوقة (مع سباق 10 آلاف م).