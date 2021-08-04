متولي يخسر برونزية المصارعة بهزيمة أمام كودلا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

خسر المصري محمد متولي فرصة التتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعدما خسر أمام الألماني دينيس كودلا في وزن 87 كجم للمصارعة الرومانية.

وعلى الرغم من تقدمه في الجولة الأولى بنقطة واحدة، إلا أن محمد متولي لم ينجح في زيادة رصيده بالتزامن مع تقدم الألماني حتى وصل إلى سبعة نقاط.

ونجح اللاعب الألماني في تثبيت أكتاف محمد متولي في الثوان الأخيرة من المواجهة، ليحسم الميدالية البرونزية لصالحه.

وجاءت مباراة متولي بعد دقائق قليلة من تتويج محمد السيد "كيشو" بالميدالية البرونزية لوزن 67 كجم في المصارعة الرومانية، ليضيف الميدالية الثالثة لمصر في الأولمبياد.