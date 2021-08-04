“40 ثانية على موتك".. لحظات تتويج واحتفالات كيشو بالبرونزية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

حقق المصارع محمد إبراهيم "كيشو"، الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعد الفوز على منافسه الروسي آرتيم سيركوف ضمن منافسات المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان "كيشو" قد فاز على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

وفي ربع النهائي واجه الأرميني أسلانيان كارين، وتمكن كيشو من تحقيق انتصار جديد مستفيدا من وجود إنذار لمنافسه بعد نهاية المباراة بالتعادل (7-7).

وتأهل المصارع المصري إلى نصف النهائي، ليواجه منافسه الأوكراني بارفيز ناسيبوف ويخسر أمامه، لينافس على الميدالية البرونزية.

جدير بالذكر أن مصر حققت حتى الآن 3 ميداليات برونزية، 2 منها في التايكوندو بهداية ملاك وسيف عيسى، والثالثة لكيشو.