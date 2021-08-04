تقرير.. حقائق ومعلومات عن كيشو بطل البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق محمد إبراهيم "كيشو" الميدالية البروزية الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما هزم بطل العالم الروسي المصارع آرتيم سيركوف لوزن 67 كيلو جرامًا.

ويُعد المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو" واحدًا من الأفضل في العالم بالمصارعة، حيث يتواجد في الترتيب الرابع على العالم في وزن 67 كيلو جرامًا.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز معلومات عن المصارع المصري "كيشو":

- سبب شهرته بـ"كيشو" يعود إلى عبارة "كش ملك"، والمعروفة في لعبة "الشطرنج"، وهيّ تعني "تهديد الملك وضرورة تحريكه قبل القضاء عليه وإنهاء اللعبة".

واشتهر "كيشو" بهذا اللقب في معظم مبارياته التي يخوضها، وتنتهي بلمس الأكتاف، وعدم التكافؤ الفني.

- "كيشو" بدأ المصارعة بمركز شباب صغير في الإسكندرية، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 5 سنوات، وكانت أول ميدالية عالمية يحققها وهو في عمر 15 عامًا.

- المصارع المصري دخل العالمية وهو تحت 23 عامًا مرتين الأولى في منافسات (2018) وبعد ذلك في (2019).

عام (2019) يعتبر مميزًا لـ"كيشو" بعدما حصل على لقب أفضل لاعب من الاتحاد الدولي للمصارعة تحت سن 23 عامًا.

- بطولات "كيشو" مستمرة من خلال حصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية، والتي أقيمت بالمغرب.

"كيشو" حصل على:

الميدالية الذهبية في بطولة أوليج كارفيف، والتي أقيمت في بيلاروسيا.

الميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط.

كأس أفضل لاعب في البطولة.

الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للكبار مرتين الأولى في الإسكندرية (2016) والثانية في بورت هاركورت بنيجيريا (2018).

الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للشباب.

وأخيرًا الميدالية الفضية في بطولة العالم.

- "كيشو" في حوار سابق قال إنه يطمح إلى تحقيق ميدالية ذهبية بعدما سق وأن حققها البطل المصري كرم جابر حين حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا (2004) لوزن 96 كيلو جرامًا.