مصر بتفرح.. كيشو يتوج ببرونزية المصارعة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

توج محمد إبراهيم "كيشو" بالميدالية البرونزية لمنافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم، بعدما تغلب على الروسي أرتيم سوركوف في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

ونجح كيشو في تخطي بطل العالم السابق في عام 2018؛ ليحرز الميدالية البرونزية الثالثة للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكان كيشو قد وصل إلى الدور قبل النهائي في المصارعة الرومانية بعدما تخطي الكوري هانسو ريو، والأرميني كارين أسلانين، قبل أن يخسر أمام الأوكراني بارفيز ناسيبوف.

ويعد كيشو هو بطل القارة الأفريقية في وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية، كما سبق له التتويج ببطولة العالم تحت 23 عامًا في 2019.

جدير بالذكر أن ميدالية كيشو هي الثالثة لمصر بعد ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى اللذين توجا بالبرونزية أيضًا.