الإسماعيلي يعلق على أزمة عبدالرحمن مجدي.. ويؤكد: "بيان الجبلاية فُسر بشكل خاطئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلي، إن بيان اتحاد الكرة بشأن أزمة عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأصفر تم تفسيره بشكل خاطئ، وما كان يجب على الجبلاية إصدار بيانات قبل الانتهاء من التحقيق مع اللاعب.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا قبل عدة أيام، أعلن خلاله إيقاف مجدي بسبب إساءته لإحدى العاملات بالفندق في طوكيو.. طالع مزيد من التفاصيل (من هنا)

وخلال تصريحات إذاعية عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال وحيد: "الاسماعيلي نادي تربوي، وننتظر انتهاء التحقيقات".

وأضاف: "بيان اتحاد الكرة تم تفسيره بشكل خاطئ، ومشكورا تم حذف البيان من الصفحة".

وتابع: "نثق في أخلاقيات عبدالرحمن مجدي، واللاعب ماكان يستحق إصدار بيان ضده طالما تم حل الأزمة".

وواصل: "أشيد بمجاهد وما فعله مع اللاعب في اليابان، مجدي لاعب صغير السن ونحن نثق في أخلاقاياته، ما حدث كان بسبب اختلاف الثقافة واللغة".

وأتم: "إذا كانت هناك أزمة كبيرة في اليابان ما كان اللاعب عاد مع بعثة المنتخب (هناك مش بيهزروا).