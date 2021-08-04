الميركاتو الصيفي 2021 | استون فيلا يُعوض تريزيجيه المُصاب بنجم ليفركوزن!

نجح استون فيلا في تعويض محمود تريزيجيه المقرر غيابه عن أول شهور الموسم الكروي الجديد 2022/2021 بداعي إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وضم فريق ملعب فيلا بارك الجناح الدولي الجامايكي ليون بايلي منتصف هذا الأسبوع بعد الاتفاق مع باير ليفركوزن.

وأصيب محمود تريزيجيه بإصابة خطيرة في مباراة ليفربول واستون فيلا نهاية الموسم الماضي، حرمته من اللعب مع منتخب مصر في اولمبياد طوكيو 2020، وستحرمه من المشاركة لعدة أسابيع في افتتاح الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وأضطر نادي استون فيلا لإعادة الجناح الدولي الانجليزي السابق آشلي يونج من انتر ميلان في بداية الميركاتو الصيفي 2021، لكن المدير الفني دين سميث طلب من الإدارة تعويض تريزيجيه بلاعب شاب قادر على لعب دور الجناح الأيمن والأيسر.

وفي بيان رسمي نشره اليوم الاربعاء 4 أغسطس 2021، أكد استون فيلا تعاقده مع ليون بايلي بعدما اجتاز الفحص الطبي، واتفق مع الإدارة على كافة البنود الشخصية في العقد الذي سيمتد لغاية عام 2025.

وشارك ليون بايلي في عشر مباريات دولية مع منتخب جامايكا، وحظى صاحب الـ23 عامًا بمسيرة متميزة مع باير ليفركوزن حيث سجل 39 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة لزملائه خلال ثلاثة مواسم ونصف في الدوري الالماني.

وفضل اللاعب الذي شارك مع ليفركوزن في بطولتي الدوري الاوروبي ودوري ابطال اوروبا، الانتقال إلى أستون فيلا للتعبير عن نفسه في الدوري الانجليزي بدلاً من البقاء مع فريقه الالماني الذي سيتميز عن استون فيلا الموسم المقبل بالمشاركة في الدوري الاوروبي بعد احتلاله للمركز السادس في البوندسليجا.

وقال المدير الفني لنادي استون فيلا، دين سميث «ليون مهاجم صغير مثير للغاية، ويتمتع بوتيرة عظيمة وإبداع. لقد تمتع بمسيرة ناجحة مع ليفركوزن ونحن نتطلع لرؤيته وهو يظهر مهاراته ومواهبه العالية مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي».

وقال بايلي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء PA media البريطانية، نقلا عن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي «بالنسبة لي، هذا فريق عظيم وصاحب تاريخ طويل، إنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي، أنا متحمس للانطلاق. كان دائما هناك مكان أريد اللعب به، اشعر أن الآن هو الوقت الصحيح لذلك وأنا متحمس له. اتمنى أن أقدم أفضل ما لدى وأن أقدم موسما عظيما في الدوري الإنجليزي».

وأوضح بايلي خلال حديثه إلى أنه يحب تقديم التمريرات الحاسمة لزملائه تمامًا كما يُحب تسجيل الأهداف، مضيفًا «هكذا أنا، أحب التسجيل وأن أكون اللاعب الذي يقدم التمريرات في اللحظات الحاسمة وألا أكون أنانيا».

وختم حديثه «لا أفكر دائما في التسجيل… أنا أفكر أكثر في الفريق، ومهما كان الموقف الذي نمر به، احاول التكيف معه وتحسين الفريق».

ويستهل أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة واتفورد في انطلاق الموسم الجديد يوم 14 من الشهر الجاري.