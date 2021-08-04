جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 4 أغسطس والقنوات الناقلة..عودة الدوري المصري

تُستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الاربعاء 4 أغسطس، بعد توديع المنتخب الاولمبي من أولمبياد طوكيو على يد منتخب البرازيل، حيث تسبب ترشح رفاق رمضان صبحي من دور المجموعات في تأجيل المسابقة وترحيل عدد كبير من المباريات حتى بداية ونهاية الشهر الجاري.

وتبدا مباريات اليوم بمباراة في الدوري الاردني بين السلط وشباب الاردن في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتليها مواجهة بين الجليل والجزيرة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباريات الدوري الاردني على قناة الأردن الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الاردني لكرة القدم على موقع يوتيوب.

ويصطدم بيراميدز بفريق المدرب ايهاب جلال الاسماعيلي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، وتبث على قناة أون تايم سبورت المصرية المفتوحة على نايل سات.

وفي السهرة يواجه حامل لقب الدوري المصري «الاهلي» نظيره وادي دجلة عند الساعة 21:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية.

وخلال مباراة الاهلي ووادي دجلة، ستنقل قناة أبو ظبي الإماراتية مباراة قوية بين ميلان وفالنسيا، ستنطلق في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

وبعد ربع ساعة من بداية لقاء ميلان ضد فالنسيا، ستنطلق مباراة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام، في إحدى بروفات حامل لقب دوري ابطال اوروبا قبل مواجهة فياريال الاسباني في كأس السوبر الاوروبي المقرر له يوم الاربعاء الموافق 11 أغسطس الجاري.

جدول مباريات اليوم الاربعاء 4 اغسطس والقنوات الناقلة

السلط وشباب الاردن – الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش – تنقل على قناة الاردن الرياضية (الجولة 12)

الجليل والجزيرة – 17:30 بتوقيت جرينيتش – تنقل على قناة الاردن الرياضية (الجولة 12)

بيراميدز والاسماعيلي – 17:00 بتوقيت جرينيتش – تنقل على قناة أون تايم سبورت (الدوري المصري ج 22).

الاهلي ووادي دجلة – 19:00 بتوقيت جرينيتش – تنقل على قناة أون تايم سبورت (الدوري المصري ج 25)

برشلونة وريد بول سالزبورج – 17:00 بتوقيت جرينيتش – تنقل على قناة الشارقة الاماراتية (ودية)

ميلان وفالنسيا – 18:30 بتوقيت جرينيتش – تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الاماراتية (ودية)

تشيلسي وتوتنهام – 18:45 بتوقيت جرينيتش – تنقل على قناة تشيلسي بموقع يوتيوب (ودية)