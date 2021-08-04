«أحرز 12 هدفا بالموسم الماضي.. وكلف خزينة الأهلي مليون دولار».. من هو لويس ميكيسوني صفقة المارد الأحمر المنتظرة؟

الشارقة - اميمة ياسر - تطورات جديدة يشهدها ملف صفقات الأهلي الأجنبية بعدما أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، طلباته الأخيرة إلى إدارة الكرة داخل النادي.

وتبحث جماهير النادي الأهلي عن مهارات ومعلومات عن المهاجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني، مهاجم نادي سيمبا التنزاني، بعدما نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي في إنهاء الاتفاق مع اللاعب وناديه التنزاني لانتقاله إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي الجديد بناء على رغبات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.



معلومات ومهارات لويس ميكيسوني صفقة الأهلي المنتظرة.

يلعب بالقدمين

أفادت التقارير المنشورة عن ميكيسوني في عدد من الصحف الأجنبية أن المهاجم الموزمبيقي صفقة الأهلي الجديدة يلعب بالقدمين، وظهر ذلك خلال إحراز وصناعة الأهداف خلال مسيرته الكروية.

ونجح لويس ميكيسوني مهاجم سيمبا في إحراز 12 هدفًا خلال مشاركاته مع فريق سيمبا التنزاني في الموسم المنصرم بواقع 9 أهداف في الدوري التنزاني و3 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصنع ميكيسوني 13 هدفًا مستخدما القدمين وهو ما دفع إدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد معه. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل صفقة ميكيسوني في النادي الأهلي، وأكدأن صفقة ميكيسوني كلفت خزينة الأهلي مليون دولار يدفع منها نصف المبلغ خلال أيام على أن يتم دفع النصف الأخر قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وأوضح المصدر أن ميكيسوني سيوقع للأهلي لمدة 4 سنوات ويحصل على راتب يصل إلى 700 ألف دولار في الموسم الواحد بالإمتيازات التي وضعها النادي للاعب من أجل إقناعه بالتوقيع للقلعة الحمراء.