شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يقود أحلام غزلان دجلة فى تكرار سيناريو الدور الأول مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء تحدياً صعباً حينما يواجه منافسه وادى دجلة على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وتحت شعار "البحث عن الصدارة" يدخل المارد الأحمر مواجهته ضد وادى دجلة، فالفوز يعنى وصول الأهلى إلى 61 نقطة متساويا مع الزمالك، ومعتليا القمة بأفضلية التفوق بالمواجهات المباشرة.

فى الوقت الذى يحلم وادى دجلة بتكرار سيناريو الدور الأول، واقتناص نقطة جديدة من أنياب الأهلى تساعده فى صراع البقاء لاسيما فى ظل وجود نجمه محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الذى تألق كثيراً فى لقاء الفريقين الأخير، فالفريق الملقب بـ"الغزلان" يحتل المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

وأبرزت أرقام حراس المرمى بالدورى المصرى هذا الموسم، تفوق لافت لحارس فريق وادى دجلة محمد عبد المنصف، الذى مازال يرتدى قفازه فى عامه الـ44 ويرفض أن ينحنى للزمن مدافعا عن تاريخه مع الكرة المصرية، كأكثر الحراس فى مصر والعالم خوضا للمواسم المتتالية بأى دورى برصيد 25 موسما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

وتوج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال إفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الإفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020-2021، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 44 عامًا، ويخوض موسمه الـ25 في البطولة، كما أنه تخطى حاجز الـ400 مباراة رفقة خمسة فرق.

وحطم محمد عبد المنصف الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى فى أولى جولات الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى 2021/2020 ، معززا رقمه كأكثر لاعب شارك فى عدد من مواسم الدورى تاريخيا.

وقال محمد عبد المنصف إنه ما زال يطمح فى اللعب فى كأس العالم، مضيفا: "دوافعى الآن هى نفس دوافعى عندما بدأت اللعب.. الأمنيات جميلة لكن بدون تعب وإرادة لا تتحقق .. ضحيت بالكثير لكى ألعب فى الدورى فى 25 موسما متتاليا".