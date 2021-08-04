شكرا لقرائتكم خبر عن والد كريم هنداوى يكشف سر إشارة حارس منتخب اليد للاعب ألمانيا فى الأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفي هنداوي، والد كريم هنداوي، نجم منتخب اليد، إن مفتاح منتخب اليد في أولمبياد طوكيو كان في مباراة البرتغال، موضحا: "لما كسبناهم أنا اطمنت على الفرقة.. وكنت متوقعاً أننا هنكسب ألمانيا على الرغم من قلق ناس كثيرة لأنه فريق كبير".

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الفريق المصري لكرة اليد يعد فريقا متماسكا ولديه إصرار وعزيمة واستعداد، مضيفًا: "حاجة مقدسة بالنسبالي أني أكلم كريم قبل الماتش بساعتين.. ومع والدته كمان".

وتحدث عن توقعاته لمباراة فرنسا، قال: "ربنا هيكرمنا بإذن الله وهنوصل للدور النهائي ونفرح مصر كلها"، متحدثاً عن إشارة كريم بيده للاعب منتخب ألمانيا بالأمس، "هي مش ثقة فى النفس، إنما كان بيرد اللي أتعمل معانا قبل كدا فى 2015.. وهي كانت لقطة ظريفة رواد السوشيال ميديا بدأوا ينزلوها".