شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الدروى: اتحاد اليد وضع خطة لإعداد المنتخبات.. وفرنسا منتخب عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق الدروى عضو اتحاد كرة اليد السابق بلاعبى المنتخب الوطنى بعد الفوز على ألمانيا أمس فى دور ربع نهائى كرة اليد فى أولمبياد طوكيو.

وقال الدروى، فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "لا يوجد مجاملات فى كرة اليد وهناك خطة لإعداد المنتخبات والدورى المحلى هو إعداد لكل المنتخبات على مدار السنوات الأخيرة".

وأضاف: "باروندو يملك خبرات كبيرة وتعرض لمواقف كثيرة فى بطولات عالمية ومدرب عالمى وحصل على بطولة أوروبا للأندية ونجح فى تطوير أداء المنتخب الوطنى".

وعن توقعه لمباراة فرنسا: "الديوك الفرنسية منتخب صاحب خبرات وبطولات عالمية لكن الإصرار والروح القتالية للاعبين ستكون فارقة فى هذه المباراة".