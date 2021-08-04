شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على هجوم الزمالك أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على الملامح الأساسية لتشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة غزل المحلة المقرر لها 7 أغسطس فى إطار مباريات الجولة الـ28 للدورى.

واستقر كارتيرون على الدفع بالتونسى سيف الدين الجزيرى كمهاجم صريح ومعه الثلاثى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو وشيكابالا، حيث سيشارك شيكابالا بدلا من يوسف أوباما الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وكان الجهاز الفنى للزمالك يفاضل بين كل من شيكابالا وإمام عاشور للمشاركة بدلا من أوباما، إلا أن الجهاز الفنى استقر على أن يكون شيكابالا هو البديل الأكثر جاهزية، خاصة بعد تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الفريق فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا للمباراة.

فى سياق مختلف يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بين كل من محمد عبد الشافى وأحمد فتوح للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسي للفريق أمام غزل المحلة في المباراة المقرر لها 7 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري .

ويرغب كارتيرون فى الدفع بمحمد عبد الشافى نظرا للمستوى المميز الذى يقدمه مع الفريق سواء فى التدريبات أو المباريات الأخيرة بالدورى قبل فترة التوقف الطويلة الحالية، فى حين أن الجهاز المعاون يرغب في الدفع بفتوح لاستغلال مشاركته في الاوليمبياد مؤخرا واحتكاكه الدولي بمباريات قوية.

من ناحية أخرى أصبح مصير التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للزمالك في الموسم المقبل، غامضا في ظل عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بإمكانياته خلال الموسم الحالي، والذي شارك فيه المثلوثي في العديد من المباريات إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على أن يكون مصير حمزة المثلوثي مرتبطا بالتعاقد مع ظهير أيمن مميز في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن كارتيرون يشعر بالقلق من مركز الظهير الأيمن لتكرار إصابات حازم إمام وعدم قدرة أحمد عيد على فرض نفسه داخل التشكيل، ولم يقتنص الفرص التى لاحت له بالظهور في تشكيل بعض المباريات.