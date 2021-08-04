شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادى دجلة.. أفشة وكهربا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء نظيره وادى دجلة على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام وادى دجلة مكون من :

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- محمود متولى- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

وشهدت قائمة الأهلى لمواجهة وادى دجلة استبعاد محمد الشناوى، أيمن أشرف ـ للإيقاف ـ، بدر بانون، أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.