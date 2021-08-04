شكرا لقرائتكم خبر عن أوساسونا الإسبانى ينافس جالاتا سراى على ضم ديانج من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن أيام المالي أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي أصبحت معدودة داخل القلعة الحمراء بعد دخول عدد من الأندية الأوروبية في مفاوضات لضمه، أبرزها جالاتا سراي التركي والذي وصلت قيمة عرضه المادي حتى هذه اللحظة لـ5 ملايين و500 الف دولار لشراء اللاعب.

ودخل نادى أوساسونا الإسبانى في مفاوضات شفهية لضم اليو ديانج، حيث تحدث وسيط مع الإدارة الحمراء عن رغبة النادي في ضم اللاعب إلا أن العرض لم يرتق حتى هذه اللحظة للصيغة الرسمية.

ورغم رفع إدارة جالاتا سراى عرضها لشراء ديانج إلا أن إدارة الأهلي مازالت متحفظة على قيمة العرض، حيث ترى الإدارة الحمراء أن سعره يتخطى تلك القيمة بشكل كبير، حيث ترى إدارة الأهلي أن سعر ديانج لن يقل عن 7 ملايين دولار، على أقل تقدير خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر ودخول العديد من الأندية فى مفاوضات لضمه.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.