شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة بالدورى الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى الليلة مواجهة صعبة حينما يواجه نظيره وادى دجلة على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

تقام مباراة الأهلى مع وادى دجلة فى تمام التاسعة مساء، حيث يسعى الأهلى للفوز من أجل البحث عن الصعود لقمة الدورى، بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

يدخل الأهلى اللقاء محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة جهود ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بعد انتهاء رحلتهم مع المنتخب الاوليمبى ، بجانب عودة محمد هانى الظهير الأيمن بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب وليد سليمان للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف.

ويسعى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالى للصعود لقمة الدوري والتساوى مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم ،ونجح الأهلي فى الفوز بثلاثة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخسر أربعة نقاط مؤثرة في سباق الصراع على القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.

ويتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

فى المقابل يتواجد نادى وادى دجلة فى مناطق الهبوط فى الدورى بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلى آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.