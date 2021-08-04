شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سند .. خبرات احترافية ساهمت فى وصول فراعنة اليد للمربع الذهبى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد ساهم بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020.

محمد سند لاعب يتمتع بخبرات كبيرة اكتسبها من الاحتراف فى صفوف نيم الفرنسى الذى يحترف فيه زميله أحمد هشام دودو.

محمد سند ، لاعب نيم الفرنسي، تصدر قائمة هدافى منتخب مصر لكرة اليد خلال بطولة كأس العالم التي نظمتها مصر يناير الماضى، والتي ودعها المنتخب بعد الهزيمة من الدنمارك برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 35/ 35.

محمد سند احتل صدارة قائمة هدافي المنتخب المصري في البطولة برصيد 36 هدفًا، ولم يكتف بذلك فقط، بل كان اللاعب الأفضل على صعيد الفاعلية، بنسبة نجاح بلغت 88%، حيث سجل أهدافه عبر 41 تسديدة على مرمى المنافسين على مدار البطولة.