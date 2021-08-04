شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير فى الأهلى بعد 846 يوماً غياب لكريم نيدفيد عن المستطيل الأخضر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره وادى دجلة فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وعاد كريم وليد "نيدفيد" للظهور فى قائمة الأهلى مرة أخرى بعد غياب أكثر من عامين للإصابة.

كريم نيدفيد ظهر فى قائمة الأهلى استعداداً لمواجهة دجلة لأول مرة منذ آخر مباراة شارك فيها أمام مصر للمقاصة فى الدورى يوم 10 أبريل 2019، أى منذ عامين و3 شهور و3 أسابيع، ما يساوى 846 يوما.

وتسببت تلك الغيابات فى أن يصبح نيدفيد أكثر لاعب غاب عن الأهلى خلال السنوات الأخيرة لفترة متتالية بسبب الإصابات، وهو ما قد يمنحه عن جدارة لقب عميد مصابى فريق الأهلى.

وإجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب، سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.

ويأمل الجهاز الفنى للأهلى أن يكون اللاعب تعافى فعلا من لغز الإصابات من أجل الاستفادة من جهوده خلال المرحلة المقبلة من الموسم، والتى تتميز بالصعوبة الشديدة نظرا للتحديات الكبيرة التى يخوضها المارد الأحمر على صعيد الدورى المحلى والمنافسة المشتعلة مع الزمالك على حسم اللقب.

وشهدت الفترة التى غاب فيها نيدفيد عن الأهلى الكثير من المتغيرات على مستوى الفريق الكروى أو الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الأحمر.

وتعاقد الأهلى مع لاعبين بالجملة فى هذه الفترة مثل حمدى فتحى وأليو ديانج وقفشة ومحمود متولى ومحمود كهربا وعلى لطفى وأحمد رمضان بيكهام، وبدر بانون ورمضان صبحى وأليو بادجى وجيرالدو ومحمد محمود وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد.

وشهد فترة غياب نيدفيد رحيل أكثر من لاعب عن الأهلي، أبرزهم وليد أزارو وجيرالدو ورمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وأليو بادجي وأحمد علاء ومحمد نجيب وإسلام محارب وأحمد حمودي وميدو جابر وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وصالح جمعة وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وعمرو جمال وحسين السيد، ومنهم من جاء ورحل فى غيابه مثل جيردالدو وبادجي ورمضان صبحي وأحمد الشيخ.

وخرج لاعبون للإعارة وعادوا للأهلي في فترة إصابة نيدفيد، مثل صلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر، فيما تجددت إعارة أحمد ياسر ريان وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم، وفي الموسم الحالي خرج للإعارة أكثر من لاعب جديد مثل محمد شكري وأحمد عبد القادر حمدي ومحمد فخري وشادي رضوان وعربي بدر وصالح نصر وفارس طارق.

بينما تعرض محمد محمود للإصابة بالصليبي مرتين واقترب من العودة للملاعب في غياب نيدفيد، وتعرض محمود متولي للإصابة بالصليبي وعاد للفريق الأحمر، وتعافى من الإصابات المختلفة وليد سليمان وناصر ماهر وسعد سمير ومروان محسن وجونيور أجايي.