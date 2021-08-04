شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات تضرب الأهلى قبل مواجهة وادى دجلة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره وادى دجلة على استاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويفقد الأهلي في مواجهة وادى دجلة خدمات كل من أيمن أشرف للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، بجانب بدر بانون الذي يعاني من نزلة برد، ويستمر غياب الخماسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لحصولهم على راحة بعد العودة من اليابان عقب المشاركة في أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان ومحمد محمود للإصابة.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالى للصعود لقمة الدوري والتساوى مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم، ونجح الأهلي فى الفوز بثلاثة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخسر أربعة نقاط مؤثرة في سباق الصراع على القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك .

ويراهن الأهلى على الفوز على وادى دجلة الليلة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري بالوصول إلى 61 نقطة وهو ما يضمن للمارد الأحمر التساوى مع الفارس الأبيض على قمة المسابقة، ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والأهداف وقتها ستكون لصالح المارد الأحمر.

ويتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".