شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى يوضح حقيقة دخول النادى فى مفاوضات لضم موليكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى حقيقة دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات لضم الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكى لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، خاصة بعد إبداء اللاعب إعجاباً بأحد تويتات أمير توفيق مدير التعاقدات، بالإضافة لنشره صورة برفقة قميص الأهلى.

وأكد المصدر أن موليكا خارج حسابات الأهلى تماماً ليس بالطبع لأسباب فنية لكونه واحد من أفضل اللاعبين الأفارقة، حيث رغب الأهلى فى ضمه قبل انتقاله للنادى البلجيكى، لكن لأسباب مادية فى ظل ارتفاع سعره والذى يصل لـ5 ملايين يورو بالإضافة لراتبه المرتفع والذى يتخطى حاجز المليون والـ600 ألف يورو سنوياً، وفى وقت سابق وجه موليكا رسالة إلى جماهير الأهلى عبر "ستورى" إنستجرام قائلا، "سنة سعيدة لكل جماهير الأهلى الذين يحملوننى فى قلوبهم.. أحبكم وأتمنى من الله أن يبارك فيكم".

ونجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادى لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أى ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليونى دولار فى بداية المفاوضات لإتمام الصفقة.