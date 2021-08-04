شكرا لقرائتكم خبر عن نايل نصار بعد تأهله لنهائى الفروسية فى الأولمبياد: متحمس جدا آمل أن تكون البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفارس المصرى نايل نصار عن سعادته بتأهله لنهائى منافسات الفروسية بأولمبياد طوكيو 2020، عقب خوض منافسات الجولة الأولى التى أقيمت أمس بمشاركة 75 فارس وتقام منافسات النهائى اليوم، وتألقه فى تصفيات فردى الفروسية وأنهى محاولته بدون أخطاء فى 88.42 ثانية.

ونشر نايل صورة لحصانه إيجور، موجها له الشكر، مؤكدا حماسه لتحقيق ميدالية أوليمبية معه، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا :"إيجور نظيف فى بدايتنا الأولمبية ويتسلل إلى النهائى الفردى.. شكرًا لك أيجور، والجميع يشجعنا قريبًا وبعيدًا".



نايل نصار



نايل

وأضاف :"تم إنجاز جزء فقط من المهمة ، لكننى متحمس جدًا لأن أكون من بين آخر من يقف بعد تصفيات لا ترحم.. لقد مررت برحلة واحدة حتى الآن، لكن آمل أن تكون البداية فقط الجولة الثانية اليوم".

وخطف منتخب الفروسية المصرى الأنظار فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائى منافسات قفز الحواجز الفردى وسط مشاركة 75 فارسا من أفضل فرسان العالم.

وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى انسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.