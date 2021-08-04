شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواجهة الإسماعيلى وبيراميدز بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على نظيره بيراميدز فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على كواليسها فى التقرير التالى.

1- يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

2- يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

3- تعادل بيراميدز مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدورى باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

4- أسندت لجنة الحكام مهمة قيادة مباراة بيراميدز والإسماعيلى تحكيميًا لجهاد جريشة فيما سيُساعده كل من تحسين السادات ونور سعيد بينما سيكون علاء هاشم حكم رابع ومحمد سلامة حكم فيديو وسعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

5- سبق للمدير الفنى للإسماعيلى إيهاب جلال مواجهة فريق بيراميدز من قبل فى 9 مباريات، حيث فاز فى 3 وتعادل 4 وخسر 2، له 14 هدفًا عليه 14 هدفًا، كلين شيت لقاء.

6- سبق الإسماعيلى أن واجه اليونانى جونيس مدرب بيراميدز فى 3 مباريات، حيث فاز فى لقاء وخسر مباراتين، وله هدفين عليه 6 أهداف، كلين شيت لقاء.

7- مواجهة اليوم العاشرة بين الفريقين في مسابقة الدوري، حيث التقى الناديين فى 9 مباريات سابقة تفوق الإسماعيلي بتحقيق 4 انتصارات فيما فاز بيراميدز فى ثلاثة لقاءات وحسم التعادل نتيجة مباراتين بين الفريقين ، سجل الدراويش 15 هدفا مقابل 11 هدف فقط لبيراميدز الذي غاب عن التهديف في مناسبتين.

8- الغاني إيمانويل بناهيني هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 3 أهداف سجلها في مباراة واحدة، يليه حسني عبدربه، والكولومبي ديجو كالديرون برصيد هدفين ، بينما يأتي الإيفواري تيدي، والبيروفي كريستيان بنافيتي على قائمة هدافي بيراميدز.

9- انتهت مواجهة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الإسماعيلى وبيراميدز بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق سجل محمد عادل للدراويش وتعادل رمضان صبحى لبيراميدز بالجولة الثامنة للمسابقة على استاد الإسماعيلية.

10- يغيب عن بيراميدز إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، والثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال للحصول على راحة إضافية بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي.، فيما يستعيد الدراويش جهود مدافعه محمد هاشم الذى غاب عن المواجهة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن إيقاف عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلي، مستمر مع ناديه لحين الانتهاء من التحقيقات معه من قبل الجبلابة بعد خروجه عن النص خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.