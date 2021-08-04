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موعد مواجهة بطل المصارعة كيشو فى المنافسة على برونزية طوكيو اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فى تمام الثانية عشر و35 دقيقة ظهر اليوم الأربعاء بطل المصارعة محمد إبراهيم كيشو المنافسة على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 أمام بطل روسيا.

وخسر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة  أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم، فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 فى نصف نهائى المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، ويبقى أمامه فقط تحقيق ميدالية برونزية اليوم .

 

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ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو فى الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا فى ربع نهائى وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائى للمصارعة.

 

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، فى الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6  في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

 

 


كيشو أول لاعب فى المصارعة يتأهل للأولمبياد 

تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019  ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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