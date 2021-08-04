شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن الصعود لقمة الدوري الليلة أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

ويستعيد الأهلى في مباراة الليلة جهود ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بعد انتهاء رحلتهم مع المنتخب الاوليمبى ، بجانب عودة محمد هانى الظهير الأيمن بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب وليد سليمان للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالى للصعود لقمة الدوري والتساوى مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم ،ونجح الأهلي فى الفوز بثلاثة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخسر أربعة نقاط مؤثرة في سباق الصراع على القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك .

ويراهن الأهلى على الفوز على وادى دجلة الليلة لإستعادة صدارة ترتيب الدوري بالوصول إلى 61 نقطة وهو ما يضمن للمارد الأحمر التساوى مع الفارس الأبيض على قمة المسابقة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف وقتها ستكون لصالح المارد الأحمر.

ويتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

في المقابل ، يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بفتح صفحة جديدة بعد التعادل مع المقاصة في الدوري وحثهم على الفوز في المباريات المقبلة وهي السبيل الوحيد للبقاء في الدوري هذا الموسم حيث يحتاج دجلة لـ15 نقطة على الأقل من اصل 21 نقطة متبقية للفريق هذا الموسم في المباريات السبع المتبقية والتي يفتتحها الغزلان بمواجهة الأهلى الليلة مشدداً على أن الفريق بإمكانه تحقيق نتيجة إيجايبة لاسيما أن دجلة استطاع خطف نقطة التعادل من أنياب المارد الأحمر بالدور الأول لدوري هذا الموسم.

يستعيد فريق وادي دجلة خدمات لاعبه محمد هلال جوهرة الهجوم في الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة عضلية، وبات اللاعب جاهزا لتدعيم هجوم فريقه أمام الأهلى الليلة.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.