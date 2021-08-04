شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: هدفى تطوير الكرة المصرية.. وشوقى غريب مدرب مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة أنه جاء إلى مصر مرة ثانية لهدف جديد وهو محاولة تطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال فينجادا فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة "مصر تملك مواهب كبيرة على مدار التاريخ والمنتخب الأولمبى قدم أداء مميزا فى أولمبياد طوكيو والشىء المهم أمامه هو اكتشافه المواهب".

وأضاف: "أسعى لتطوير الكرة المصرية فى كل النواحى ومنتخب مصر كان فى وقت من الأوقات صاحب السيطرة على البطولات الأفريقية خلال ثلاث نسخ متتالية".

وأكد البرتغالى فينجادا أنه سيعمل على تنظيم وتواصل بين المدربين واتحاد الكرة وذلك للحصول على رخصة تدريبية خلال الفترة القادمة.

وقال فينجادا "قمت بزياة نادى الزمالك وعقدت جلسة مع المدربين هناك وسيكون هناك تواصل فى المرحلة المقبلة وإعداد وترتيب للحصول على رخصة المدربين وسأقوم بحل هذه المشاكل بمساعدة اتحاد الكرة".

وأضاف "سأحاول تطوير المدربين المصريين وسعيد للغاية بنتيجة المنتخب الأولمبى فى طوكيو وشوقى غريب مدير فنى مميز وبذل مجهود كبير خلال فترة توليه تدريب المنتخب وخسر أمام البرازيل بهدف دون رد".