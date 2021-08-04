شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غريب: فخور بإنجاز كوماندوز اليد.. ومواجهة فرنسا أصعب من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسام غريب نجم كرة اليد المصرية السابق عن سعادته البالغة بتأهل المنتخب الوطنى إلى الدور نصف النهائى من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وذلك عقب الفوز على الماكينات الألمانية بنتيجة 31 - 26.

وقال غريب، في تصريحات لبرنامج ''أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "منتخب كرة اليد شرف البعثة المصرية فى طوكيو، وسعداء بالفوز على منتخب كبير مثل ألمانيا، كما أن المباراة المقبلة أمام المنتخب الفرنسى ستكون صعبة للغاية نظراً لوجود جيل مميز لدى الديوك، وأرى أن المنتخب الفرنسي أفضل من نظيره الألماني".

وأضاف: "إنجاز أبطال اليد عظيم والشعب المصرى بأكمله أصبح يتابع لعبة كرة اليد ومنتخب فرنسا له باع كبير فى البطولات الكبرى ونقطة ضعفهم هو البطء فى الحركة وإذا نجحنا فى السيطرة والتحكم فى المباراة منذ بداية اللقاء سنفوز".