شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نايل نصار فارس مصرى خطف قلوب الأمريكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انجاز تاريخي حققه الفارس المصري نايل نصاربعد تأهله لمنافسات نهائي الفردي في منافسات الفروسية بعد خوض منافسات الجولة الأولى التي أقيمت أمس بمشاركة 75 فارس وتقام منافسات النهائي غدا حيث تأهل الثنائي ضمن أفضل 30 فارس شاركوا اليوم وتألق نصار في تصفيات فردي الفروسية وأنهى محاولته بدون أخطاء في 88.42 ثانية.

مارس نايل نصار عدة رياضات فى الطفولة، مثل كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكن لم يقتنع سوى بركوب الخيل، ودرس نايل نصار الاقتصاد والإدارة فى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، ورغم امتلاكه الجنسية الأمريكية إلا أنه قرر اللعب باسم مصر رافضاً كل المغريات، نايل نصار من مواليد 21 يناير 1991، ويبلغ من العمر 30 عاما من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويرتبط نايل نصار بابنة أغنى رجل في العالم الملياردير بيل جيتس، حيث تمت الخطبة العام الماضى، وأصبح اللاعب حديث ومحور اهتمام الجميع والاسم الأكثر بحثًا فى مصر بعدما ارتبط اسمه بجينيفر كاثرين ابنة جيتس.

وحرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس على دعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

وجاءت أبرز الانجازات في مسيرة الفارس المصري كالتالي: - فاز نايل نصار بمسابقة الجائزة الكبرى لركوب الخيل فى 2013 والتى تقدر جائزتها المالية بمليون دولار - ارتبط نايل نصار بعلاقة صداقة مع ابنة بيل جيتس عام 2017 - في عام 2020 أعلن نايل نصار ارتباطه بالمليارديرة الصغيرة - حقق نايل نصار فارس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن بسويسرا يونيو الماضى



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