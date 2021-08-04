شكرا لقرائتكم خبر عن ميليندا جيتس تدعم نايل نصار بعد تأهله لنهائى الفروسية بأولمبياد طوكيو: فخورون بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ميليندا جيتس طليقة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، علي دعم زوج ابنتها المستقبلي الفارس المصري نايل نصار خلال مشاركته في منافسات الفروسية بأولمبياد طوكيو 2020، معبرة عن فخرها به بعد تألقه أمس وتأهله لمنافسات نهائى الفردى، عقب خوض منافسات الجولة الأولى التى أقيمت أمس بمشاركة 75 فارسا وتقام منافسات النهائى اليوم، وتألقه فى تصفيات فردى الفروسية وأنهى محاولته بدون أخطاء فى 88.42 ثانية.

ونشرت ميليندا صورة لنايل خلال المنافسات مع حصانه إيجور، عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق:"أنا دائما أحب مشاهدة الألعاب الأولمبية.. وتعتبر ألعاب طوكيو الأولمبية مميزة بشكل خاص لأنني سأشجع زوج ابنتي المستقبلي نايل نصار.. نحن فخورون جدًا بك يا نايل (وإيجور)".



ميلندا جيتس

وخطف منتخب الفروسية المصرى، الأنظار فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائى منافسات قفز الحواجز الفردى وسط مشاركة 75 فارسا من أفضل فرسان العالم.

وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة، إلى النهائى الفردى، ولأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى انسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.