شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس عروض بيع ناصر ماهر فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة العروض التى وصلت مؤخراً لضم ناصر ماهر لاعب الفريق بعدما استقرت الأمور في القلعة الحمراء على رحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وشهدت الفترة الماضية إرتباط أسم ناصر ماهر بالعديد من الأندية المحلية يأتي في مقدمتها ، بيراميدز وسموحة والإتحاد السكندري.

وأوصى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل ناصر ماهر بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجته لجهوده وعدم نجاحه في إستغلال الفرص التى سنحت له.

ورفض ناصر ماهر، فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك بالرحيل النهائى فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بعدما شارك فى 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أهدافا، وبات قريباً من الرحيل بنهاية الموسم بحثاً عن فرصة للمشاركة.

ويرى ناصر ماهر أنه خرج من الأهلى لسموحة على سبيل الإعارة الموسم الماضى وتألق ونال إشادة الجميع، ولكنه لم يحصل على فرصته بمجرد عودته للقلعة الحمراء، وبالتالى سيكون الرحيل النهائى هو الحل الأمثل لمستقبله، على حد وصفه

وكان ناصر ماهر يأمل فى استعادة مستواه والظهور بشكل مميز خلال مباريات المنتخب الاوليمبى في طوكيو، أملا في تغيير وجهة نظر موسيمانى، خاصة أنه البديل الوحيد لمحمد مجدى أفشة في الأهلى قبل أن تفشل جهوده فى التألق بالاوليمبياد.