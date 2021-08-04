شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحسم مصير بيكهام فى الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، برحيل أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجاري بعدما فشل اللاعب في استغلال الفرص التى أُتيحت له الفترة الماضية.

ويرى موسيماني أن الجبهة اليُمنى لن تُعاني مُستقبلاً في الأهلي لوجود الثنائي المُتميز محمد هاني وأكرم توفيق ومعهما الوافد الجديد للفريق كريم فؤاد الذي حصل الأهلي على توقيعه وأنهى إجراءات انتقاله من نادي النجوم، وسيتم الإعلان عن التعاقد معه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

على صعيد متصل، رفض مسئولو الأهلى فكرة التراجع عن صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم، والذى أنهى النادى الأهلى التعاقد معه مؤخراً، بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

ولم يقدم كريم فؤاد العرض المُنتظر منه مع المنتخب الأولمبى خلال أولمبياد طوكيو الحالية والتى ودعها منتخب مصر من الدور ربع النهائى يوم السبت الماضى، بالخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف.

وأصر مسئولو القلعة الحمراء على استكمال صفقة كريم فؤاد حيث يثق الجميع داخل النادى فى قدرات اللاعب الفنية، ويرون أنه سيكون أحد أفضل اللاعبين الفترة المقبلة فى الأهلى حينما يحصل على فرصة وينسجم داخل الفريق.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي عن صفقة كريم فؤاد الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى أنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.