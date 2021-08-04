شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو تنس الطاولة والشراع والسلاح يغادرون طوكيو بعد المشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر اليابان، اليوم الأربعاء، لاعبو تنس الطاولة والشراع والسلاح وآخر أفواج بعثة الرماية عائدين إلى القاهرة بعد نهاية مشاركتهم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحرصت البعثة الإدارية وإدارة العلاقات العامة على إنهاء الإجراءات من أجل نقل المنتخبات من مقر الإقامة إلى المطارات المختلفة التى تغادر منها البعثات من طوكيو بسبب تعدد رحلات الطيران وفقا لبرنامج العودة وحجز الطيران لكل منتخب.

ويلتقى محمد إبراهيم كيشو فى الواحدة إلا ثلث ظهر اليوم الأربعاء، الروسى أرتيم سوركوف بطل العالم 2018 فى مباراة الميدالية البرونزية لوزن 67 كجم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر محمد إبراهيم كيشو أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 فى نصف نهائى المصارعة الرومانية، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية.

كما يواجه محمد متولى فى الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، الألمانى دينيس كودلا صاحب برونزية ريو دى جانيرو 2016، فى مباراة "الميدالية البرونزية" بمنافسات المصارعة الروماني وزن 87 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر محمد مصطفى متولى من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.