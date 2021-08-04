وكيله يلمح.. هل يرحل مروان محسن عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح تامر النحاس وكيل أعمال اللاعبين، أن موكله مروان محسن مهاجم فريق الأهلي، "سيء الحظ" على حد قوله بسبب معدله التهديفي مع الفريق.

وأضاف وكيل مروان محسن في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة" :"مروان سيء الحظ بسبب معدله التهديفي ليس بالكبير خلال السنوات الماضية مع الأهلي لكنه يبذل مجهودًا".

وتابع :"مروان يتأثر ببعض الشيء بالانتقالات التي يتعرض لها، ونصحته أيضًا بابتعاد والده عن التصريحات إلا أنه يدافع عن ابنه بداعي العاطفة".

وعن مستقبل مروان، علّق :"إذا تلقى عرضًا خارجيًا ستنتهي الأزمة للكل، لكن يتبقى 7 مباريات على نهاية الموسم ومن الممكن الوضع يختلف مثل رامي ربيعة في الفترة الماضية كان خارج الأهلي وأصبح الآن لاعبًا أساسيًا مع الفريق".

وحول وضع اللاعب محمد شريف مع الأهلي :"شريف كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للزمالك خلال فترة إيهاب جلال عندما كان يقود الزمالك، الصفقة توقفت بسبب مفاوضات الزمالك مع محمد عنتر وصلاح محسن على الرغم من توقيع شريف للزمالك".

وكشف النحاس :"تحدثت مع عبد العزيز عبد الشافي لأنني كنت أشعر بأنه حزين منّي بسبب انتقال عنتر للزمالك، وعرضت عليه محمد شريف الذي أبدى موافقته على التعاقد مع اللاعب".

وأنهى :"شريف قبل بداية الموسم كان من الممكن أن يرحل بمليون يورو لكن الآن سعر يصل بين 5 أو 6 ملايين يورو".

ويتصدر محمد شريف ترتيب هدافي دوري we المصري برصيد 16 هدفًا، ليتفوق على أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد 15 هدفًا.