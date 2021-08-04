شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاسماعيلى ضيفاً ثقيلا على نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

وتعادل بيراميدز مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة، فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لضمان إنهاء المسابقة بالمربع الذهبى، ويستعيد بيراميدز جهود الثلاثى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل بعد نهاية رحلتهم مع المنتخب الاوليمبى بطوكيو فيما يستمر غياب أحمد الشناوى حارس الفريق المصاب بالرباط الصليبى.

في المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث في ظل المواجهات القوية التي تنتظر الدراويش مع عودة مسابقة الدوري حيث يخوض ثلاثة مواجهات من العيار الثقيل تبدأ بمواجهة بيراميدز ثم الاهلى ثم الزمالك ، ويستعيد الدراويش جهود مدافعه محمد هاشم الذى غاب عن المواجهة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن إيقاف عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلي، مستمر مع ناديه لحين الانتهاء من التحقيقات معه من قبل الجبلابة بعد خروجه عن النص خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.