شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر داعما كيشو ومتولى: حقكم تجيبوا ميدالية ربنا يوفقكم من كل قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البطل الأوليمبي المصري كرم جابر، صاحب آخر ذهبية لمصر في الأولمبياد منذ 17 عاما، على دعم زميليه محمد إبراهيم السيد كيشو، ومحمد مصطفى متولي لنيل الميدالية البرونزية.

وكتب كرم جابر عبر صفحته الشخصية داعما الثنائي المصري: "ربنا يوفق يا كيشو بإذن الله هتجيب ميدالية، ومحمد مصطفى أنا بجد فخور بيك في الماتشات اللى عملتها في الوزن ده، أنت إن شاء الله بطل وحقك تجيب ميدالية، ربنا يوفقكم من كل قلبي".

وينافس الثنائي المصري محمد كيشو ومحمد مصطفى متولي على الميدالية البرونزية فى أوزان 67 و87 على التوالى بعد خسارتهما أمس في الدور قبل النهائي ويتبقي أمل أخير لمصر فى الحصول على مداليات جديدة بمنافسات أولمبياد طوكيو، وتحديدا في لعبة المصارعة .

وخسر محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم، فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، ويبقى أمامه فقط تحقيق ميدالية برونزية.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

وخسر محمد مصطفى متولي لاعب منتخب مصر للمصارعة من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية اليوم.