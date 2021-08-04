شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يفوز بقمة كأس مصر بالناشئين بعد تمرد 16 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 أغسطس 1985 كانت الجماهير مع واحدة من أكبر المفاجآت فى تاريخ بطولة كأس مصر عندما فاز الأهلي بفريق من الناشئين على الزمالك في دور الثمانية، لبطولة كأس مصر موسم 1984- 1985 .

المباراة أقيمت باستاد القاهرة وقادها الحكم الإيطالى كارلو لونجي، والذى قام بطرد أيمن يونس لاعب الزمالك.

في الدور الأول للكأس فاز الأهلى حامل لقب الكأس ثلاثة أعوام متتالية وقتها على طنطا بخماسية نظيفة، ثم فى ربع النهائى فجر الأهلى واحدة من أكبر مفاجآت الكأس، وهزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، المفاجأة كانت أن الأهلى لعب المباراة بفريق من الناشئين بعد إيقاف 16 لاعباً.

فقد أعلنت الصحف المصرية فى صباح الـ 24 من يوليو عام 1985 عن استقاله محمود الجوهرى المدير الفنى للأهلى من تدريب الفريق الأحمر قبل 10 أيام من مباراة الأهلى والزمالك فى بطولة كأس مصر بعد أن فضل الجوهرى إعلان استقالته من خلال وسائل الإعلام على عكس مبادئ النادى الأحمر.

ومن بعدها قام 16 لاعباً أبرزهم مختار مختار وماهر همام ومحمد عامر وحسام البدرى وزكريا ناصف بإعلان تضامنهم مع الجوهرى فى حركة تمرد شهيرة وقاموا بإقامة معسكر منفرد فى أحد فنادق مصر الجديدة.

فما كان من صالح سليم رئيس الأهلى وقتها إلا أن استبعد الفريق بأكمله، وأوقف 16 لاعبًا لمدة شهر بتهمة التمرد، وخاض مباراة الزمالك فى دور الـ 8 لكأس مصر بمجموعة من الناشئين، ففاز الفريق وقتها، ولم يدخل محمود الجوهرى النادى كمدرب طوال فترة تولى المايسترو رئاسة النادى، أو حتى بعدها، بعد أن تحولت علاقة الصداقة بين الجنرال والمايسترو إلى قطيعة أبدية.

ناشئو الأهلي أكدوا أن الفوز على الزمالك لم يكن صدفة حيث فازوا على الترسانة بهدف شمس حامد في نصف النهائي، ثم فازوا بالكأس بعد التفوق على الإسماعيلي في المباراة النهائية بهدف طارق خليل.

مثّل الأهلي: أحمد شوبير وعلاء عبد الصادق وأحمد جمال وضياء عبد الصمد ومحمد سعد، وبدر رجب وحمادة مرزوق "طارق خليل" ومحمد السيد ومحمد عبد العزيز "عاطف القباني"، وحسام حسن وشمس حامد.

وقاد الزمالك وقتها: ناصر عبد اللطيف ومحمد صلاح وهشام يكن وسعيد الجدي وبدر حامد وفاروق جعفر وأحمد عبد الحليم" محمد حلمي " وأشرف قاسم وأيمن يونس وطارق يحيى "مجدى شلبي" والغاني إيمانويل كوارشي.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.