شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكاياك الفردي 500 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك، منافسات الكاياك للقارب الفردي 500 متر من الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأنهت سما منافسات 500 متر للقارب الفردي بزمن 2:06.033 دقيقة في المركز الخامس في التصفية الأولى بربع النهائي، لتودع المنافسات.

ويتأهل فقط أول لاعبتين من الدور ربع النهائي للدور نصف النهائي من كل تصفية، بينما تودع اللاعبات أصحاب المراكز الآخرى المنافسات.

وتأهلت سما فاروق إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثالث وبرونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019، سما من مواليد عام 1998، تدرس فى كلية الآداب قسم اللغة التركية بجامعة القاهرة، تحتل سما فاروق المركز الـ 32 عالميا بسباق 200 متر فردى تحت 23 سنة.

بدأت عام 2012 داخل جدران نادي المصري للتجديف، ولم يتجاوز عمرها وقتها 15 عامًا، ومنذ 2012 وحتى 2019 تحقق المركز الأول على الجمهورية.

وحققت اللعبة الكثير من البطولات في مسيرتها مع الكانوى وصلت إلى 118 ميدالية متنوعة منها 9 ذهبيات فى البطولات العربية و7 ذهبيات بالبطولات الإفريقية، كما حققت المركز التاسع فى كأس العالم التى اقيمت بالمجر 2021.