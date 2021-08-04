شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يترقب وصول عروض تركية للرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي عروضا من أندية خارجية وتحديداً من تركيا للانتقال لأحداها خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيل اللاعب.

ورغم أن بواليا نجح في تسجيل أهداف قاتلة خلال أخر مباراتين للأهلي في بطولة الدوري أمام الأنتاج الحربي وأسوان، إلا أن مسئولو القلعة الحمراء قرروا الإستغناء عن بواليا.

ويرغب مسئولو الأهلي في بيع بواليا من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر الصيف الجاري.

على صعيد متصل ، شهدت بورصة النادي الأهلي في موسم الصفقات الحالية العديد من التغيّرات خلال الفترة الحالية حيث تراجع أسهم بعض اللاعبين فيما تراجعت أسهم البعض الأخرين.

الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني بات أقرب الصفقتات المُرشحة للنادي الأهلي خلال الصيف الجاري في ظل قناعة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بقدرات اللاعب وأمكانياته الفنية.

في الوقت نفسه تراجعت أسهم المغربي سفيان رحيمي لاعب نادي الرجاء بسبب مطالب النادي المغربي المالية المُبالغ فيها والتي وصلت إلى 5 مليون دولار.

ويبحث الأهلي عن صفقة أجنبية أخرى يرغب في إتمامها خلال ميركاتو الصيف الجاري.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق الأحمر، ويضع مسئولو الأهلي اللمسات الأخيرة على صفقة ميكيسوني، باعتباره من الصفقات التي حددها بيتسو موسيماني، المدير الفني، لتدعيم الهجوم الأحمر.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن الإدارة الحمراء عرضت مبلغ مليون و200 ألف دولار من أجل شراء جناح سيمبا التنزاني، فيما تتمسك إدارة النادي التنزاني بالحصول على مليون ونصف المليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، حيث ترحب إدارة سيمبا ببيع اللاعب في ظل حاجتها إلى مقابل مالي تستفيد منه في الإنفاق على الفريق الكروي.

وأكد المصدر، أن الصفقة في المراحل الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها بعد انتهاء فريق سيمبا من خوض نهائي كأس تنزانيا، وهي المباراة التي يحتاج خلالها الفريق التنزاني لجهود ميكيسوني، قبل أن يتم حسم الصفقة وإعلان انتقال اللاعب لبطل أفريقيا.